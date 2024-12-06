Сергей Собянин одобрил создание второго центра практической подготовки колледжей

На территории (ОЭЗ) «Технополис Москва» откроется второй флагманский центр практической подготовки колледжей. Он появится по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
«Это будет инновационное образовательное пространство, подобное уже работающему в индустриальном парке “Руднево”. Высокое качество подготовки востребованных специалистов обеспечат передовые программы обучения, мастерские, оснащенные современным оборудованием, тесное сотрудничество с будущими работодателями», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Флагманский центр спроектируют с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы и при участии промышленных предприятий. На территории площадью три тысячи квадратных метров разместят высокотехнологичный комплекс из семи мастерских и лабораторий с фрезерными, токарными и другими промышленными станками — всего планируется установить 69 единиц оборудования.
Это позволит студентам отрабатывать профессиональные навыки, решая реальные производственные задачи. В практической подготовке учащихся примут участие предприятия столичной промышленности — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва».
Мощности нового флагманского центра позволят обучать до 1,5 тысячи студентов в год. Они смогут освоить такие профессии, как оператор станков с программным управлением, наладчик станков и оборудования в механообработке, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, слесарь механосборочных работ, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, контролер качества.
Первых обучающихся флагманский центр практической подготовки колледжей должен принять уже в 2025 году.