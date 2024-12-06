Сергей Собянин одобрил создание второго центра практической подготовки колледжей

Мощности нового флагманского центра позволят обучать до 1,5 тысячи студентов в год. Они смогут освоить такие профессии, как оператор станков с программным управлением, наладчик станков и оборудования в механообработке, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, слесарь механосборочных работ, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, контролер качества.