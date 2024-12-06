На севере Волгограда подходит к концу строительство школы на 800 мест

Подрядчик закончил мощение дорожек тротуарной плиткой, асфальтирование проездов. Также уже готова физкультурная зона около 3500 кв. м. Здесь расположились футбольное поле, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками и сeктором для прыжков в длину, универсальная спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом, воркаут-площадка.