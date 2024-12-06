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На севере Волгограда подходит к концу строительство школы на 800 мест

Возведение образовательного учреждения на 800 мест по улице Бардина подходит к концу.

Работа идет в рамках регпроекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Подрядчик закончил мощение дорожек тротуарной плиткой, асфальтирование проездов. Также уже готова физкультурная зона около 3500 кв. м. Здесь расположились футбольное поле, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками и сeктором для прыжков в длину, универсальная спортивная площадка для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом, воркаут-площадка.

Кроме того, специалисты высадили 100 деревьев, около 300 кустарников и 16 тыс. кв. м газона, смонтировали систему полива. Сейчас идет установка малых архитектурных форм, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Внутри здания завершается отделка помещений, установка сантехники и технологического оборудования в столовой. Общая готовность объекта превышает 90%.

Напомним, создание условий для реализации потенциала подрастающего поколения — важное направление работы региональных властей. В рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда планируют построить 11 школ и 20 детских садов.

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