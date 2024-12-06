Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 1,5%

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за ноябрь на 1,5% до суммы около 8,79 млрд в долларовом эквиваленте, следует из данных Нацбанка.
Месяцем ранее ЗВР составляли 8,93 млрд долларов.
Стоимость монетарного золота при этом уменьшилась с 4,74 млрд до 4,59 млрд долларов.
Это первое снижение международных резервных активов за почти полгода. На протяжении 2024-го ЗВР преимущественно росли, исключениями стали июнь и июль.
При этом стоимость монетарного золота за год увеличилась на 1 млрд в долларовом эквиваленте: если на конец января «золотой актив» ЗВР оценивался в почти 3,6 млрд долларов, то на 1 декабря — почти 4,6 млрд.
Пока что общая сумма ЗВР находится в рамках прогноза властей. Поставлена задача, чтобы на конец года было не менее 6 млрд долларов.