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Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 1,5%

Международные активы республики пошли вниз впервые за полгода из-за уменьшения стоимости монетарного золота.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за ноябрь на 1,5% до суммы около 8,79 млрд в долларовом эквиваленте, следует из данных Нацбанка.

Месяцем ранее ЗВР составляли 8,93 млрд долларов.

Стоимость монетарного золота при этом уменьшилась с 4,74 млрд до 4,59 млрд долларов.

Это первое снижение международных резервных активов за почти полгода. На протяжении 2024-го ЗВР преимущественно росли, исключениями стали июнь и июль.

При этом стоимость монетарного золота за год увеличилась на 1 млрд в долларовом эквиваленте: если на конец января «золотой актив» ЗВР оценивался в почти 3,6 млрд долларов, то на 1 декабря — почти 4,6 млрд.

Пока что общая сумма ЗВР находится в рамках прогноза властей. Поставлена задача, чтобы на конец года было не менее 6 млрд долларов.

золото и драгметаллы