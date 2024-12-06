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Кто не успел, тот попал: К огромным счетам за коммуналку, прибавляется еще налог за имущество, который гражданам Молдовы надо уплатить до 26 декабря

Налог можно оплатить онлайн, через службу электронных платежей Mpay.

Срок уплаты налога на имущество за 2024 год — до 26 декабря, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

По законодательству, налогом облагается жилая недвижимость и дачные коттеджи, общая стоимость которых составляет 2 млн леев и более, а общая площадь — 120 м² и более, пишет moldpres.md.

ГНС направила соответствующие извещения налогоплательщикам, у которых есть обязательство по уплате имущественного налога. Если налогоплательщик его не получил, он должен обратиться в подразделение Государственной налоговой службы.

Налог можно оплатить онлайн, через службу электронных платежей Mpay.

налоги
недвижимость