Кто не успел, тот попал: К огромным счетам за коммуналку, прибавляется еще налог за имущество, который гражданам Молдовы надо уплатить до 26 декабря

Срок уплаты налога на имущество за 2024 год — до 26 декабря, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
По законодательству, налогом облагается жилая недвижимость и дачные коттеджи, общая стоимость которых составляет 2 млн леев и более, а общая площадь — 120 м² и более, пишет moldpres.md.
ГНС направила соответствующие извещения налогоплательщикам, у которых есть обязательство по уплате имущественного налога. Если налогоплательщик его не получил, он должен обратиться в подразделение Государственной налоговой службы.
Налог можно оплатить онлайн, через службу электронных платежей Mpay.