Названы три главные проблемы калининградского бизнеса в 2024 году

Кадры, логистика и таможня. Это три главные проблемы бизнеса в Калининграде в 2024 году. Об этом 6 декабря в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказала уполномоченная по правам предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова.