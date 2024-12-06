Названы три главные проблемы калининградского бизнеса в 2024 году

Кадры, логистика и таможня. Это три главные проблемы бизнеса в Калининграде в 2024 году. Об этом 6 декабря в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказала уполномоченная по правам предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова.
— Первое — это кадры. Катастрофическая нехватка работников, которая сдерживает инвестиционную активность. Второе — логистика. Третье — таможенная тематика, к сожалению. Очень много обращений от малого бизнеса, говорящих о том, что сложно вывозить сделанную в Калининграде продукцию на территорию «большой России», — поделилась мнением бизнес-омбудсмен.