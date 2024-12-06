В центре Перми готовится к открытию новый рыбный ресторан «Магадан»

Этим летом проектная документация по сохранению памятника архитектуры для размещения ресторана «Магадан» и кофейни Stars Coffee получила акт государственной историко-культурной экспертизы. Недавно на сайтах по поиску работы и персонала для «Магадана» уже искали шеф-повара.