В центре Перми готовится к открытию новый рыбный ресторан «Магадан»

На первом этаже административного здания уже появилась вывеска с названием нового заведения. В сервисе 2ГИС также указано, что ресторан морепродуктов «Магадан» скоро откроется.
Заведение запустит столичный ресторанный холдинг Novikov Group Аркадия Новикова. Осенью 2023 года собеседник «Ъ-Прикамье» рассказал, что в деловой части ЖК «Астра», на площадях «Блинной сковородки» и ресторана Red BBQ холдинг Novikov Group откроет рыбный ресторан «Магадан». Историческое здание на ул. Петропавловской, 57 — «Пассаж торговый № 3 Черного рынка», где откроется «Магадан», является объектом культурного наследия.
Этим летом проектная документация по сохранению памятника архитектуры для размещения ресторана «Магадан» и кофейни Stars Coffee получила акт государственной историко-культурной экспертизы. Недавно на сайтах по поиску работы и персонала для «Магадана» уже искали шеф-повара.