Свердловский губернатор снизил планку для замены лифтов

Добавим, что в текущем году правительство Свердловской области неоднократно выделяло дополнительные средства на замену лифтового оборудования в муниципалитетах. Так, в августе были направлены дополнительные средства в размере 20,6 млн рублей на замену лифтов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это позволило провести дополнительную замену 23 подъемников в Екатеринбурге. Всего в уральской столице до конца года должны заменить более 300 единиц оборудования.