Свердловский губернатор снизил планку для замены лифтов

Согласно поправкам, теперь замене будет подлежать оборудование старше 20 лет. Прежний порог составлял 25 лет. Глава областного министерства министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов пояснил, что в регионе просто не осталось лифтов, которые отслужили больше века. По его словам, поправки в программу должны ускорить сроки замены лифтов.
«Финансирование производится за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений. Еще одним нововведением станет возможность проводить замену лифтов круглогодично, поскольку средства, заложенные в программе, будут переходящими с текущего года на следующий», — пояснил Николай Смирнов.
По данным свердловского минЖКХ, в 2024 году в программу обновления подъемников включили 451 лифт. Для их замены привлечены 1,7 млрд рублей. Из этой суммы предоставлено из региональной казны 450 млн рублей, еще 340 млн рублей — из местных бюджетов. За счет собственников помещений привлечено около 1 млн рублей.
В следующем году планируется заменить уже 350 лифтов. Власти Свердловской области заложили на эти цели 500 млн рублей.
Добавим, что в текущем году правительство Свердловской области неоднократно выделяло дополнительные средства на замену лифтового оборудования в муниципалитетах. Так, в августе были направлены дополнительные средства в размере 20,6 млн рублей на замену лифтов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это позволило провести дополнительную замену 23 подъемников в Екатеринбурге. Всего в уральской столице до конца года должны заменить более 300 единиц оборудования.
Напомним, что требование обновить лифты, отработавшие более 25 лет, предусмотрено положением технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». За последние пять лет в Свердловской области заменен 1471 лифт на общую сумму 3,8 млрд рублей. Обновление оборудования проводится на условиях софинансирования средств областного, местного бюджетов и средств собственников жилья.