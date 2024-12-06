В Ростове начнут строительство нового ипподрома в 2025 году

Как сообщает издание, строительство развернется на участке в 37 Га вдоль Восточного шоссе (южный подъезд к Ростову-на-Дону) и с выходом на улицу Пойменную. Вместимость трибун будущего ипподрома составит 2,5 тыс. мест. В проекте будет конноспортивный комплекс, конюшни, инфраструктура для постоя лошадей, а также предусмотрены комфортабельные номера для спортсменов. Инвестиции в реализацию проекта составят не менее 4,5 млрд рублей.
Как пояснил Алексей Логвиненко, для города важно сохранить этот символ донской столицы более чем с вековой историей. Идея переноса ипподрома из центра города на левый берег возникла давно, однако все предыдущие предложения по реализации переноса так и не были осуществлены.
Сейчас же, уверен Логвиненко, есть все шансы на успешную реализацию проекта, и ипподром «должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения спортсменов-профессионалов и любителей лошадей».