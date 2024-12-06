Финансовая многополярность: что будет с белорусским рублем

Комментарий премьер-министра Беларуси Романа Головченко по поводу курсовых валютных колебаний свидетельствует об усилиях правительства по поддержанию стабильного рубля. Эксперты ЕАБР считают, что в 2025 году курс доллара подрастет из-за дефицита внешней торговли, а среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в будущем году составит 3,38.

Самый понятный и прозрачный индикатор — отсутствие очередей в обменниках. Это отнюдь не означает, что движение курсов валют остановится, но сигнализирует о том, что курсообразование находится в пределах допустимого коридора.

По данным Нацбанка, в январе-октябре золотовалютные резервы страны увеличились почти на 10%, а за ноябрь снизились всего на 1,5%. То есть с этим все в порядке, правда, в декабре прошлого года фиксировалось сокращение ЗВР, что можно отнести на счет применения мер по поддержанию курса рубля.

К концу года отрицательное сальдо внешней торговли явно сигнализирует о предпосылках к ослаблению курса рубля, напоминая и о том, что оно стимулирует экспорт. На этом фоне импортеры активно покупают иностранную валюту, но в начале года спрос на нее уменьшится.

Есть вероятность, что он начнет отыгрывать обратно, частично это уже произошло, ведь произошел курсовой разворот. Не надо сбрасывать со счетов и ослабление курса российского рубля, который оказывает неизменное давление на белорусский.

Здесь многие эксперты ссылаются на фактор Трампа, громогласные заявления которого о непримиримой борьбе Америки за господство доллара, привели рубль в движение. С одной стороны, это свидетельствует о глобальном значении доллара, а с другой — о том, что дедолларизация как мировое явление — Ахиллесова пята США.

В этом публично признался сам Трамп, который пригрозил странам БРИКС, что введет для них стопроцентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Здесь надо уточнить, что единая валюта БРИКС лишь дальнесрочная перспектива. Для начала надо создать единый платежный контур взаиморасчетов. Но это платежи в обход доллара, что само по себе вызывает нервную реакцию Трампа. И она говорит о многом.