Финансовая многополярность: что будет с белорусским рублем

Комментарий премьер-министра Беларуси Романа Головченко по поводу курсовых валютных колебаний свидетельствует об усилиях правительства по поддержанию стабильного рубля. Эксперты ЕАБР считают, что в 2025 году курс доллара подрастет из-за дефицита внешней торговли, а среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в будущем году составит 3,38.
Доллар как оружие
Глава правительства действует в логике таргетирования инфляции, основанного не только на экономических инструментах, но и психологических эффектах купирования возможных панических настроений.
Еще один индикатор — изменение объема золотовалютных резервов, которые используются для поддержания курсов в психологически острые для населения моменты работы экономики, когда всплеск инфляции берет верх над усилиями правительства по регулированию ценообразования.
По данным Нацбанка, в январе-октябре золотовалютные резервы страны увеличились почти на 10%, а за ноябрь снизились всего на 1,5%. То есть с этим все в порядке, правда, в декабре прошлого года фиксировалось сокращение ЗВР, что можно отнести на счет применения мер по поддержанию курса рубля.
К концу года отрицательное сальдо внешней торговли явно сигнализирует о предпосылках к ослаблению курса рубля, напоминая и о том, что оно стимулирует экспорт. На этом фоне импортеры активно покупают иностранную валюту, но в начале года спрос на нее уменьшится.
Есть вероятность, что он начнет отыгрывать обратно, частично это уже произошло, ведь произошел курсовой разворот. Не надо сбрасывать со счетов и ослабление курса российского рубля, который оказывает неизменное давление на белорусский.
Здесь многие эксперты ссылаются на фактор Трампа, громогласные заявления которого о непримиримой борьбе Америки за господство доллара, привели рубль в движение. С одной стороны, это свидетельствует о глобальном значении доллара, а с другой — о том, что дедолларизация как мировое явление — Ахиллесова пята США.
Глобальная нестабильность
В ответ на его громогласные угрозы Пекин ответил, что доллар вредит глобальной стабильности и подрывает международный порядок. США используют гегемонию доллара для того, чтобы переносить кризисы на другие страны, распространять американскую инфляцию в других частях света, они сделали его геополитическим инструментом давления.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь уверенно придерживается стратегии дедолларизации. По его словам, Беларусь — страна с открытой экономикой, поэтому происходящие в мире процессы страну не могут не затрагивать.
По его словам, все циклично, экономика тоже развивается циклами. Любая эпоха, в том числе господства той или иной валюты, заканчивается, как в свое время было с фунтом стерлингов.
«Гвоздем, который был вбит американской администрацией в крышку гроба господства доллара, стал бандитский захват российских золотовалютных резервов. Проблемы были и до этого. Но с этого момента всем стало понятно, что завтра твои деньги могут стать не твоими, твои средства просто могут захватить», — считает Роман Головченко.
Он напоминает, что объемы американских ценных бумаг, которые считались безопасной гаванью для инвесторов, существенно превышают объем ликвидности американской финансовой системы, и это известно во всем мире. Этот инфляционный навес нависает сегодня над всей мировой экономикой, заставляя суверенные страны бежать из доллара.
«Даже если гипотетически представить вариант, что один Китай, который является крупнейшим держателем этих облигаций, предъявит их к погашению одномоментно, наступит коллапс… Но сметливые финансисты понимают, что сколько веревочке не виться, она когда-нибудь закончится», — заявил глава белорусского правительства.
Роман Головченко обращает внимание на устойчивую тенденцию, в которую активно вовлечена и Беларусь — в мире постепенно уходят от использования доллара в качестве основной валюты: «Сейчас активно идут переговоры с Саудовской Аравией и Китаем о поставке нефти уже за юани». Страны БРИКС всерьез говорят о дедолларизации.
"Маневр России по расчетам за газ в рублях показывает всем остальным: вы хотите купить наш ценный ресурс, значит, платите за него в рублях. Точно так же, думаю, будет и с китайскими товарами: покупатели должны будут иметь юани.
Отрицательное сальдо
По мнению белорусского премьер-министра, финансовая многополярность — это неизбежность, и можно добавить — жизненная необходимость. Он считает, что будет котироваться валюта, наполнение которой обеспечено товарами. Отсюда и запрос на дедолларизацию.
ЕАБР в 2025—2027 годах прогнозирует коррекционное снижение темпов роста в Беларуси. Аналитики банка считают, что замедление динамики ВВП в среднесрочной перспективе позволит вернуть его к траектории сбалансированного роста после перегрева в 2023—2024 годах.
Экономика Беларуси увеличится на 2,6% в 2025 г. на фоне роста потребительской активности и спроса со стороны России. Следствием расширения внутреннего спроса и ослабления ценового регулирования станет повышение инфляции с 5,9% в 2024 г. до 6,6% в 2025 г.
В базовом сценарии ожидается сохранение ставки рефинансирования близко к текущему уровню (9,5%) на всем прогнозном горизонте. Рост ВВП Беларуси составит 4,3% по итогам 2024 г. По итогам десяти месяцев текущего года ВВП страны вырос на 4,2% г/г.
Значимое влияние на экономическую активность оказали расширение кредитования и действия властей по стимулированию инвестиций. Аналитики ЕАБР прогнозируют, что экономики России и Беларуси сохранят в 2025 г. высокие темпы роста — на уровне 2,4% и 2,6% соответственно.
Аналитики ЕАБР обращают внимание на то, что в январе — сентябре текущего года дефицит внешней торговли составил в Беларуси 0,36 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года профицит составлял почти 0,53 млрд долл.
Отрицательное сальдо торговли товарами почти удвоилось, составив 2,94 млрд долл. (годом ранее дефицит равнялся 1,52 млрд долл.), став фактором изменения внешнеторговой ситуации. Причина — заметно опережающие темпы роста импорта (+7,6% г/г) по сравнению с экспортом (+3,1% г/г). Ухудшение ценовых условий является фактором дисбаланса во внешней торговле.
В условиях доминирующей доли российского рынка в структуре экспортных поставок промышленных товаров ослабление курса российского рубля к доллару приводит к сокращению экспортной выручки. А это именно тот фактор, который будет оказывать давление на формирование курса белорусского рубля.
Однако анализ суммы факторов позволят сделать вывод о том, что резких колебаний курса не ожидается.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.