Доллар сильно подешевел на старте торгов в пятницу

Юань, по состоянию на 10:54, подешевел на 2,57%. Китайская валюта, которая вслед за западными сперва росла в стоимости, а теперь падает, потеряла на старте пятничных торгов уже более 12 копеек. Десять юаней на бирже сейчас оцениваются в 4,6762 рубля.