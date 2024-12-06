Доллар сильно подешевел на старте торгов в пятницу

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов в пятницу, свидетельствуют данные национальной валютно-фондовой биржи.
Сегодня утром доллар подешевел сразу на 2%, потеряв в стоимости семь копеек. По состоянию на 10:50, за один «вашингтон» на бирже просили уже 3,4081 белорусских рубля.
«Американец» снижается в цене шестой день подряд. В конце ноября валюта США установила рекорд — 3,5951 рубля, однако затем просела почти на 19 копеек.
Юань, по состоянию на 10:54, подешевел на 2,57%. Китайская валюта, которая вслед за западными сперва росла в стоимости, а теперь падает, потеряла на старте пятничных торгов уже более 12 копеек. Десять юаней на бирже сейчас оцениваются в 4,6762 рубля.
Торги евро пока не начались, и, судя по незначительному объему операций с ним в последнее время, они могут сегодня вовсе не состояться. Предыдущая торговая сессия прошла накануне 5 декабря: вчера европейская валюта подешевела на пять копеек и теперь стоит 3,6721 рубля.
Единственный, кто доминирует на белорусской бирже сегодня, это российский рубль. Валюта нашего восточного соседа поднялась в стоимости почти на пять копеек, установив промежуточный результат 3,3943 белорусских рубля за одну сотню (по состоянию на 11:01).