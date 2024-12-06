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Продукты могут подорожать в Казахстане после Нового года, заявил депутат

Депутат Алибек Наутиев в сенате рассказал, какая часть доходов граждан уходит на покупку продуктов питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Сохраняется импортозависимость по таким продуктам, как сливочное и растительное масло, сыры, творог, колбасные изделия, сахар, овощи и мясные консервы. Согласно данным Бюро нацстатистики, казахстанцы тратят 51,7% доходов на продукты питания», — добавил он.

При этом он отметил, что вчера глава Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе уточнения бюджета сообщил, что в ноябре продукты питания подорожали на 5,4%.

«Не будет лишним сказать, что сейчас из-за укрепления доллара продукты дорожают каждый день. После Нового года будет пересмотрена стоимость ГСМ, это тоже может привести к дальнейшему росту цен на продукты питания», — резюмировал сенатор.

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