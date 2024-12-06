Доходы бюджета Ростовской области с начала года составили 296 млрд рублей

Доходы за ноябрь 2024 года — 23,1 млрд руб. Поступления в региональную казну с начала года составляют 300,4 млрд руб. (за ноябрь 23,2 млрд руб.). Выплаты из бюджета за 11 месяцев — 4,4 млрд руб. (за ноябрь — 87,2 млн руб.). Такие данные содержатся в опубликованных на официальном сайте ростовского минфина документах.