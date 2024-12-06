Автомобильную дорогу к аэропорту Краснодара планируют сдать в 2027 году

В Краснодаре к 2027 году планируют сдать автомобильную дорогу к аэропорту «Пашковский». Ее протяженность составит 8,8 км. А стоимость реализации проекта оценивается в 7,7 млрд рублей. Об этом сообщил РБК Краснодар со ссылкой на краевого замминистра транспорта Константина Подскребалина.
Проект автомобильной дороги уже прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Проектно-изыскательские работы завершены. Сейчас идет межевание, отвод и выкуп земель, необходимых для строительства. Только после этого можно будет приступить непосредственно к прокладке магистрали.
Кто будет заниматься строительством дороги до аэропорта, еще неизвестно. Торги на определение подрядчика еще не провели. Деньги на работы выделят из Дорожного фонда Краснодарского края.
Ранее «Югополис» сообщал, что к прокладке новой дороги планируют приступить в 2025 году.
Строительство же нового аэровокзального комплекса аэропорта «Краснодар», стартовавшее в 2023 году, должно завершиться осенью 2026 года. Сейчас готовность нового терминала составляет 30%.
Комплекс будет трехэтажным и займет 83 тысячи кв.метров. К зданию присоединят 8 переходных галерей, от которых будут отходить 10 телетрапов.
На строительство аэровокзального комплекса со всей инфраструктурой выделят 60 млрд рублей.