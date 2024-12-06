Автомобильную дорогу к аэропорту Краснодара планируют сдать в 2027 году

В Краснодаре к 2027 году планируют сдать автомобильную дорогу к аэропорту «Пашковский». Ее протяженность составит 8,8 км. А стоимость реализации проекта оценивается в 7,7 млрд рублей. Об этом сообщил РБК Краснодар со ссылкой на краевого замминистра транспорта Константина Подскребалина.