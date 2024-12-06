Поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились

На следующий день венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что спецслужбы страны изучают возможность угрозы теракта на нефтепроводе после сигнала от Словакии. 30 ноября словацкий министр внутренних дел Матус Сутай-Эсток заявил, что, по информации разведки страны, как в Словакии, так и в Венгрии существует организованная группа, которая может изучать местность возле нефтепровода с целью осуществления теракта.