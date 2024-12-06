В Новосибирской области две многодетные семьи живут в аварийном доме

Как сообщает издание «ЧС-ИНФО», в селе Раздольное Новосибирской области в доме проживает две семьи, в одной из которых есть восьмилетние тройняшки с ограниченными возможностями здоровья. Также и в соседней квартире находится многодетная семья, где три ребенка, а их отец недавно погиб в ходе специальной военной операции.