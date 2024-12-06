Одобрена заявка нового резидента особой экономической зоны «Ростовская»

Новый резидент ОЭЗ планирует создать производственный комплекс, который будет включать импортозамещающее производство эко-фильтров, пластиковых элементов и фурнитуры для прицепной техники.
Группа компаний «Нейс» — это бизнес-экосистема в сфере грузовой техники. С 2011 года она является представителем всемирно известных марок MAN, Sitrak, Тонар, Wielton, Grunwald.
На территории ОЭЗ предприятиями «Бонум Траст» и «Бонум Танкерс» формируется машиностроительный кластер. «Нейс-Инжиниринг» станет одним из его участников, поставляя автокомпоненты другим предприятиям.
— Мы видим значительный потенциал для развития отечественного производства запасных частей для грузового транспорта, включая фильтры. Решение о строительстве завода на территории ОЭЗ «Ростовская» было принято благодаря ряду её ключевых преимуществ. Среди них — удобная логистическая доступность, развитая инфраструктура и важные для резидентов налоговые льготы, что особенно актуально в современных экономических условиях«, — отметил директор компании “Нейс-Инжиниринг” Сергей Дерезин.
— Создание и развитие ОЭЗ «Ростовская» — это важный шаг в экономическом развитии региона. ОЭЗ способствует укреплению промышленного потенциала Ростовской области, — отметил первый заместитель Губернатора Ростовской области Александр Скрябин.
— На территории ОЭЗ для будущих резидентов имеются свободные земельные участки, готовые производственные площади и инженерная инфраструктура. Все это позволяет резидентам быстро запускать новые производства, — уточнил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Минэкономразвития области продолжает прием заявок на получение статуса резидента ОЭЗ, сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.