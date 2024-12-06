Одобрена заявка нового резидента особой экономической зоны «Ростовская»

— Мы видим значительный потенциал для развития отечественного производства запасных частей для грузового транспорта, включая фильтры. Решение о строительстве завода на территории ОЭЗ «Ростовская» было принято благодаря ряду её ключевых преимуществ. Среди них — удобная логистическая доступность, развитая инфраструктура и важные для резидентов налоговые льготы, что особенно актуально в современных экономических условиях«, — отметил директор компании “Нейс-Инжиниринг” Сергей Дерезин.