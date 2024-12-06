В Новосибирске мэрия обратила внимание на большое количество фудтраков

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на заместителя мэра Максима Останина, власти Новосибирска готовятся провести инвентаризацию объектов нестационарной и мобильной торговли, чтобы вывести десятки продавцов и оформить с ними отношения юридически.
Сейчас в городе насчитывается около 2,5 тысячи таких объектов, также уточняется, что количество фудтраков постоянно растёт. Многие из них работают на улицах и ярмарках, но их юридический статус остаётся неопределённым.
Заместитель мэра Максим Останин отметил, что задача властей — помочь продавцам перейти в правовое поле и наладить порядок в регулировании мобильной торговли. Он подчеркнул, что для этого будет разработана чёткая навигация, чтобы предприниматели знали, как действовать.