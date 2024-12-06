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В Новосибирске мэрия обратила внимание на большое количество фудтраков

На улицах города все больше встречаются фудтраки.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на заместителя мэра Максима Останина, власти Новосибирска готовятся провести инвентаризацию объектов нестационарной и мобильной торговли, чтобы вывести десятки продавцов и оформить с ними отношения юридически.

Сейчас в городе насчитывается около 2,5 тысячи таких объектов, также уточняется, что количество фудтраков постоянно растёт. Многие из них работают на улицах и ярмарках, но их юридический статус остаётся неопределённым.

Заместитель мэра Максим Останин отметил, что задача властей — помочь продавцам перейти в правовое поле и наладить порядок в регулировании мобильной торговли. Он подчеркнул, что для этого будет разработана чёткая навигация, чтобы предприниматели знали, как действовать.

торговля