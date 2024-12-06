Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну свежей говядины. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на границе России с Беларусью в Псковской области специалист лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил ввоз тонны говядины в четвертинах на костях. Мясо перевозилось в машине, которая была без холодильного оборудования.
«Продукция направлялась на территорию страны из Республики Беларусь в неизвестном направлении», — обратили внимание в ведомстве.
В Россельхознадзоре добавили, что в момент проведения ветеринарного контроля специалист ведомства установил, что на продукции нет маркировки. Кроме того, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение мяса.
Также сказано, что ввоз в Россию из Беларуси говядины на кости, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен. Подчеркивается, что был оформлен акт о возврате названного груза.