Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну свежей говядины

В Россельхознадзоре добавили, что в момент проведения ветеринарного контроля специалист ведомства установил, что на продукции нет маркировки. Кроме того, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение мяса.