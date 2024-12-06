Доллар сильно подешевел в начале торгов в Беларуси 6 декабря. Подробности опубликованы на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Сказано, что по состоянию на 11.11 6 декабря доллар снизился на 0,0719, или 2,07% и составил 3,4076 белорусского рубля.
Российский рубль в начале торгов прибавил 0,0477, или 1,43% и составил 3,3944 белорусского рубля.
Китайский юань уменьшился на 2,53%, или на 0,1212 и составил 4,6784 белорусского рубля.
Информация по курсу евро опубликована по состоянию на 5 декабря, когда он стоил 3,6721 рубля. Торги на бирже завершатся после 13.00.
Тем временем стоимость новогоднего банкета в белорусских санаториях составит 250 рублей.
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