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«От 5 до 7 рублей». Ставки по некоторым налогам увеличатся в 2025 году в Беларуси

Специалист по финансам сказала о росте ставок по налогам в 2025 году в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова рассказала про рост ставок по некоторым налогам в Беларуси в 2025 году. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Председатель Палаты Представителей Беларуси Игорь Сергеенко поинтересовался у Кулешовой, останется ли для белорусов налоговый пресс на прежнем уровне или же увеличится.

— Вопросы люди задают: по налогам на автомобили будет больше-меньше и так далее, — отметил Сергеенко.

В свою очередь, специалист отметила, что при учете того, что налоговые ставки, установленные в белорусских рублях, были проиндексированы, «естественно, сумма увеличится».

— Но она не будет такой огромной… От 5 до 7 рублей, — уточнила член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова.

Тем временем Минтруда Беларуси сказал про уплату взноса в ФСЗН для разных категорий работников: «1% налога на будущую пенсию с наемного работника, 29% — с ремесленника и адвоката».

Ранее аналитики ЕАБР сказали о причинах роста заработной платы в Беларуси.