Белорусы за месяц продали валюты почти на миллиард долларов

В сообщении сказано, что общий объем купленной физлицами наличной, а также безналичной иностранной валюты в ноябре 2024 года составил около миллиарда долларов. А именно речь идет про 978,4 миллиона долларов. А продали белорусы валюты еще больше: 999,4 миллиона долларов. Отмечается, что в период с января по ноябрь продажа физическими лицами иностранной валюты была выше, чем ее покупка, на 1,532 миллиарда долларов.