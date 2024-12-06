Белорусы за месяц продали валюты почти на миллиард долларов. Это следует из данных Национального банка, передает БелТА.
В сообщении сказано, что общий объем купленной физлицами наличной, а также безналичной иностранной валюты в ноябре 2024 года составил около миллиарда долларов. А именно речь идет про 978,4 миллиона долларов. А продали белорусы валюты еще больше: 999,4 миллиона долларов. Отмечается, что в период с января по ноябрь продажа физическими лицами иностранной валюты была выше, чем ее покупка, на 1,532 миллиарда долларов.
Также сообщается, что субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в ноябре выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Так, по данным Нацбанка, предприятия купили валюты на 518,7 миллиона долларов (в эквиваленте) больше, чем продали. Так, общий объем купленной юридическими лицами валюты в ноябре составил 2,941 миллиарда долларов. А проданной — 2,422 миллиарда долларов.
Ранее Минтруда Беларуси сказал про уплату взноса в ФСЗН для разных категорий работников: «1% налога на будущую пенсию с наемного работника, 29% — с ремесленника и адвоката».
Тем временем доллар сильно подешевел в начале торгов в Беларуси 6 декабря.
Кроме того, Минтруда Беларуси сказало про повышение зарплат бюджетников с 1 января 2025 года.