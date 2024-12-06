Рейд в автобусах Таганрога выявил нарушения в работе транспорта

В автобусах Таганрога в четверг, пятого декабря, прошёл рейд по выявлению нарушений. Его провели первый заместитель главы приморского города Таганрога Христофор Ермашов вместе с руководителем управления транспорта и дорожного строительства Максимом Ковалевым.
Рейд состоялся в Гоголевском переулке, где проходит несколько маршрутов. Христофор Ермашов осмотрел несколько автобусов, проверил карты маршрута регулярных перевозок. Кроме того, он спросил у пассажиров, какие проблемы у них возникают при использовании общественного транспорта и узнал их предложения.
В части автобусов салоны были в плохом состоянии. По ряду маршрутов на линию выезжали малые автобусы вместо машин среднего класса.
Пассажиры в основном жаловались на значительную протяженность некоторых остановок и проблемы с графиком движения общественного транспорта, а также на курение водителей.
«В установленном порядке будут составлены акты, направлены претензии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки», — пояснил Христофор Ермашов.
К числу нарушителей отнесли предприятия «Автолайн» и «Пассажиртранс». Уточняется, что в пятницу и субботу, шестого и седьмого декабря, в приморском городе проведут обследование пассажиропотока.