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Рейд в автобусах Таганрога выявил нарушения в работе транспорта

Перевозчики заменяли класс машин, а салоны были в плохом состоянии.

В автобусах Таганрога в четверг, пятого декабря, прошёл рейд по выявлению нарушений. Его провели первый заместитель главы приморского города Таганрога Христофор Ермашов вместе с руководителем управления транспорта и дорожного строительства Максимом Ковалевым.

Рейд состоялся в Гоголевском переулке, где проходит несколько маршрутов. Христофор Ермашов осмотрел несколько автобусов, проверил карты маршрута регулярных перевозок. Кроме того, он спросил у пассажиров, какие проблемы у них возникают при использовании общественного транспорта и узнал их предложения.

В части автобусов салоны были в плохом состоянии. По ряду маршрутов на линию выезжали малые автобусы вместо машин среднего класса.

Пассажиры в основном жаловались на значительную протяженность некоторых остановок и проблемы с графиком движения общественного транспорта, а также на курение водителей.

«В установленном порядке будут составлены акты, направлены претензии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки», — пояснил Христофор Ермашов.

К числу нарушителей отнесли предприятия «Автолайн» и «Пассажиртранс». Уточняется, что в пятницу и субботу, шестого и седьмого декабря, в приморском городе проведут обследование пассажиропотока.