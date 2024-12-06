Рейд в автобусах Таганрога выявил нарушения в работе транспорта

Рейд состоялся в Гоголевском переулке, где проходит несколько маршрутов. Христофор Ермашов осмотрел несколько автобусов, проверил карты маршрута регулярных перевозок. Кроме того, он спросил у пассажиров, какие проблемы у них возникают при использовании общественного транспорта и узнал их предложения.