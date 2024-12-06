Жители Краснодара хотят зарабатывать от 200 тысяч рублей в 2025 году

В Краснодаре 81% горожан рассчитывают получать шестизначный доход в 2025 году, из них 53% — не менее 200 тыс. руб. ежемесячно. Об этом говорится в исследовании группы «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).