Жители Краснодара хотят зарабатывать от 200 тысяч рублей в 2025 году

Краснодар вошел в пятерку крупных городов с самыми высокими запросами по уровню доходов на следующий год. Исследование показало, что 28% респондентов хотят получать 100−200 тыс. руб., 26% — 200−300 тыс., 16% — 300−400 тыс., 6% — 400−500 тыс. и 5% — более 500 тыс.
Мужчины продемонстрировали более высокие финансовые ожидания: 63% хотели бы получать от 200 тыс. руб., среди женщин таких 51%. Наибольшие запросы у представителей возрастных групп 35−44 года (66%) и 45−54 года (59%).
Управляющий директор по добровольному медицинскому страхованию «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева отмечает: «Такой высокий желаемый доход кандидатов — еще один фактор быстрого роста спроса компаний на добровольное медицинское страхование, который мы сейчас наблюдаем».
Для достижения желаемого дохода 27% опрошенных необходимо увеличить текущий заработок в полтора раза, 19% — в полтора-два раза, 18% — в 2−2,5 раза, 14% — в 2,5−3 раза, 7% — более чем втрое.
Респонденты считают, что улучшить финансовое положение в 2025 году поможет повышение зарплаты (43%), погашение долгов (28%), дополнительная работа (24%), пассивный доход (21%), смена места работы (12%) и совершенствование навыков финансового планирования (6%).
«Ъ-Кубань» писал, что по итогам 2024 года в Краснодарском крае объем страхового рынка (без учета ОМС) может достичь 50 млрд руб. Средний взнос по страхованию жизни составил 378 тыс. руб., по каско — 29,3 тыс., недвижимости и имуществу частных лиц — 4,7 тыс., ОСАГО — 7,5 тыс.