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В Башкирии назвали среднюю зарплату

В Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь — сентябрь 2024 года составила 64 791 рубль, в третьем квартале — 66 636 рублей.

Источник: Башинформ

Это соответственно на 17,7 процента и на 15,4 процента больше, чем за аналогичные периоды прошлого года, сообщили в Башстате.

При этом реальная начисленная зарплата увеличилась за это время в регионе на 9,1 и 6,3 процента соответственно.

Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.