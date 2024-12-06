Сумму, потраченную на отлов бездомных собак, озвучили в Волгограде

В Волгограде этой работой занимается муниципальное учреждение «Северное». Однако справиться со всеми беспризорными животными не удается — так, в конце ноября глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Советском районе, где пес искусал местную жительницу. И это был не единственный случай.