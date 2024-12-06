Сумму, потраченную на отлов бездомных собак, озвучили в Волгограде

Отлов оставшихся без хозяев собак обошелся в 2024 году в 32,6 млн рублей. Такие данные озвучил комитет ветеринарии Волгоградской области. Примерно четвертая часть этих средств выделена зоозащитным организациям в рамках конкурса президентских грантов.
В Волгограде этой работой занимается муниципальное учреждение «Северное». Однако справиться со всеми беспризорными животными не удается — так, в конце ноября глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Советском районе, где пес искусал местную жительницу. И это был не единственный случай.
Ранее сообщалось, что на конец 2023 года на отлов, вакцинацию и стерилизацию 5 323 бродячих псов было потрачено около 15 млн рублей.