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Названа средняя зарплата алматинцев

6 декабря 2024 года на внеочередной XXV сессии маслихата Алматы VIII созыва стал известен размер среднемесячной заработной платы в мегаполисе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ее озвучил руководитель городского управления экономики Дастан Умирбаев.

«Высокая инвестиционная активность и динамичный рост экономики позволили создать 58,3 тыс. рабочих мест, из них 80% — постоянные. В результате уровень безработицы снизился до 4,6%. За вычетом инфляции, среднемесячная зарплата в Алматы в реальном выражении выросла на 6,1% и составила 470 тыс. тенге», — сказал он.

По его данным, в ноябре текущего года годовая инфляция замедлилась до 9%.

«Мы ожидаем дальнейшее замедление инфляции до 8,5% до конца 2024 года и до 7,5% в 2025 году. В целом, рост экономики Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5%. В 2025 году прогнозируется ускорение роста экономики города до 6,4%».

Дастан Умирбаев.