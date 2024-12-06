Названа средняя зарплата алматинцев

«Мы ожидаем дальнейшее замедление инфляции до 8,5% до конца 2024 года и до 7,5% в 2025 году. В целом, рост экономики Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5%. В 2025 году прогнозируется ускорение роста экономики города до 6,4%».