Беларусь изменила цены на мясо и молочную продукцию на экспорт

Министерство сельского хозяйства и продовольствия скорректировало минимальные экспортные цены на мясную и молочную продукцию. Это регламентирует соответствующее постановление министерства (№ 125 от 4 декабря 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, установлены предельные минимальные цены на экспортируемую продукцию. Речь идет о реализующихся по внешнеторговым договорам тушах и полутушах крупного рогатого скота (молодняка и КРС) свежих, охлажденных и замороженных, других отрубах КРС, необваленных, молоке и сливках, сгущенных или с добавлением сахара либо других подсластителях, в порошке, гранулах или иных твердых видах, в том числе молочных сухих продуктах с содержанием жира до 1,5% или свыше 1,5%. Еще установлены предельные минимальные цены на экспортируемое сливочное масло разной жирности, сыры нежирные и обезжиренные для плавления, жирностью менее и более 45%.
При этом отдельно экспортные цены устанавливаются для России и поставок в другие государства ЕАЭС, страны СНГ (за исключением стран ЕАЭС) и Грузию, и еще для стран вне СНГ (кроме Грузии).
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