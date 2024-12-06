Беларусь изменила цены на мясо и молочную продукцию на экспорт

Так, установлены предельные минимальные цены на экспортируемую продукцию. Речь идет о реализующихся по внешнеторговым договорам тушах и полутушах крупного рогатого скота (молодняка и КРС) свежих, охлажденных и замороженных, других отрубах КРС, необваленных, молоке и сливках, сгущенных или с добавлением сахара либо других подсластителях, в порошке, гранулах или иных твердых видах, в том числе молочных сухих продуктах с содержанием жира до 1,5% или свыше 1,5%. Еще установлены предельные минимальные цены на экспортируемое сливочное масло разной жирности, сыры нежирные и обезжиренные для плавления, жирностью менее и более 45%.