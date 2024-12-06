Названы самые высокооплачиваемые вакансии в бьюти-индустрии

В 2024 году в бьюти-индустрии наблюдается заметный рост зарплат. По данным «Авито Работа», с января по ноябрь средняя предлагаемая зарплата в этой сфере увеличилась на 38% и составила 91 354 рубля в месяц.
Барберов работодатели начали ценить особенно высоко: их зарплаты выросли на 51% и теперь в среднем составляют 137 497 рублей в месяц. Администраторы салонов красоты также получили увеличение — их зарплаты поднялись на 47% до 50 669 рублей. Мастера ногтевого сервиса занимают третью позицию по росту зарплат, предлагаемые суммы для них составляют 91 517 рублей в месяц, что на 40% больше, чем в прошлом году.
Количество вакансий также возросло. Наибольший спрос наблюдается на барберов: число предложений для этой профессии выросло на 38% по сравнению с прошлым годом. Мастера эпиляции и администраторы салонов красоты также стали более востребованными — количество вакансий для них увеличилось на 24% и 19% соответственно.