Названы самые высокооплачиваемые вакансии в бьюти-индустрии

Барберов работодатели начали ценить особенно высоко: их зарплаты выросли на 51% и теперь в среднем составляют 137 497 рублей в месяц. Администраторы салонов красоты также получили увеличение — их зарплаты поднялись на 47% до 50 669 рублей. Мастера ногтевого сервиса занимают третью позицию по росту зарплат, предлагаемые суммы для них составляют 91 517 рублей в месяц, что на 40% больше, чем в прошлом году.