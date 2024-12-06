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Проект реконструкции Эстакадного моста разработают за 264 млн рублей

В рамках проектирования будет запланировано расширение магистрали.

Источник: Администрация Калининграда

Сегодня на открытом аукционе определился подрядчик для разработки проекта реконструкции Эстакадного моста.

Минимальную цену в 264 млн рублей предложило ОАО «ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ».

В проекте ширину эстакадного моста планируют увеличить до 37 метров. Сейчас она составляет 27 метров. В проекте необходимо запланировать тротуары по 5 м, велодорожки, четыре полосы для автомобилей, трамвайные пути.

«От проектировщиков мы требуем предоставить несколько вариантов реконструкции, в том числе и вариант совмещения трамвайных путей с выделенкой для автобусов», — добавила глава администрации Елена Дятлова.

Так же в проекте необходимо просчитать дополнительные правоповоротные съезды сна Московский проспект и архитектурную подсветку.

Строительство новой магистрали запланировано на 2027−2030 гг.

строительство