Минфин Абхазии заявил о нехватке денег на зарплаты бюджетникам и силовикам

По словам исполняющего обязанности главы Минфина, все средства из госбюджета страны направляются на оплату перетока электроэнергии из России. Он подчеркнул, что при продолжении поиска средства для покупки электричества работники бюджетных сфер будут оставаться без зарплат. Из-за энергодефицита западная часть республики и столица Сухум с ноября 2023 года снабжаются электроэнергией за счет перетока из России, а восточная — из Ингурской ГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии (эксплуатируется обеими странами).