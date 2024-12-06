Минфин Абхазии заявил о нехватке денег на зарплаты бюджетникам и силовикам

«На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата… ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы», — сказал Делба в ходе совещания с участием и. о. главы республики Бадрой Гунбой (цитата по Sputnik Абхазия).
По словам исполняющего обязанности главы Минфина, все средства из госбюджета страны направляются на оплату перетока электроэнергии из России. Он подчеркнул, что при продолжении поиска средства для покупки электричества работники бюджетных сфер будут оставаться без зарплат. Из-за энергодефицита западная часть республики и столица Сухум с ноября 2023 года снабжаются электроэнергией за счет перетока из России, а восточная — из Ингурской ГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии (эксплуатируется обеими странами).
С 1 сентября Россия прекратила соцвыплаты абхазским врачам, учителям и работникам силовых структур. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба говорил, что это произошло из-за невыполнения обязательств перед Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснял приостановку выплат «соблюдением баланса обязательств». Он отмечал, что между сторонами существует пакет договоренностей. На этой неделе парламент Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов.