Паром Трабзон — Сочи начнет курсировать с 23 января

Напомним, в пути пассажиры проведут от 10 до 12 часов. На борту парома будут работать диско-бар, магазин беспошлинной торговли, кафе, игровой компьютерный зал и другие детские зоны. Девятипалубное судно может ходить даже в семибалльный шторм, однако для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.