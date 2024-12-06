Паром Трабзон — Сочи начнет курсировать с 23 января

Автопассажирское паромное движение между Сочи и турецким Трабзоном возобновляется спустя 13 лет. Последний паром вышел в рейс в 2011 году.
После долгого перерыва 23 января паром выйдет из Трабзона и утром 24 января прибудет в Сочи. В настоящее время паром Seabridge под флагом Союза Коморских островов проходит техобслуживание в доках недалеко от Трабзона.
Ранее анонсированная на декабрь навигация отменилась из-за того, что погодные условия помешали полной обработке корпуса парома снаружи.
Напомним, в пути пассажиры проведут от 10 до 12 часов. На борту парома будут работать диско-бар, магазин беспошлинной торговли, кафе, игровой компьютерный зал и другие детские зоны. Девятипалубное судно может ходить даже в семибалльный шторм, однако для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.