Нацбанк Молдовы — об инфляции, базовой ставке и «выраженной неопределенности»

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Нацбанк Молдовы (НБМ) сохранил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики, на уровне 3,6% годовых, решение принял на своем заседании в четверг исполнительный комитет НБМ.
Сохранены также процентные ставки по кредитам овернайт (5,6% годовых), по операциям репо (3,85% годовых), а также по депозитам овернайт (1,60% годовых).
Как отметили в Нацбанке, последняя макроэкономическая информация во многом подтверждает основные предположения и выводы, отраженные в отчете по инфляции за ноябрь 2024 года.
«Годовая инфляция в октябре 2024 года составила 5,3%, что на 0,1 процентного пункта выше уровня сентября и осталось близким к целевому показателю в 5%. Эволюция инфляции в октябре демонстрирует траекторию, аналогичную той, которая ожидалась в отчете об инфляции за ноябрь 2024 года», — подчеркнули в НБМ.
Недавнее повышение ставок подчеркивает риск более высокой, чем ожидалось, траектории инфляции в течение следующих трех-четырех месяцев, но не окажет существенного влияния на динамику инфляции в среднесрочной перспективе, уточняет ведомство.
«Баланс рисков для прогноза инфляции сбалансированный с небольшим инфляционным уклоном в краткосрочной перспективе. Неопределенности остаются выраженными. Основными источниками являются напряженная ситуация в регионе, умеренный региональный спрос, связанный с взаимными санкциями, неопределенность относительно сельскохозяйственного производства и корректировки тарифов на услуги ЖКХ», — утверждают в Нацбанке.
Основной целью НБМ на последующий период видит в обеспечении и поддержании стабильности цен.
«Текущая оценка реальной денежно-кредитной конъюнктуры на депозитном, кредитном и валютном рынках указывает на благоприятную ситуацию для обеспечения поддержания инфляции в диапазоне отклонения ±1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%, уровня, который считается оптимальным для роста и экономического развития Молдовы в среднесрочной перспективе», — также заявили в Нацбанке.
Нынешнее заседание исполкома НБМ по вопросам продвижения денежно-кредитной политики было заключительным в уходящем году, следующее намечено на февраль 2025 года.