Нацбанк Молдовы — об инфляции, базовой ставке и «выраженной неопределенности»

«Годовая инфляция в октябре 2024 года составила 5,3%, что на 0,1 процентного пункта выше уровня сентября и осталось близким к целевому показателю в 5%. Эволюция инфляции в октябре демонстрирует траекторию, аналогичную той, которая ожидалась в отчете об инфляции за ноябрь 2024 года», — подчеркнули в НБМ.