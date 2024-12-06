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На месте снесенного памятника построят здание в Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут построить 15-метровое здание на месте особняка по улице Гоголя, который был снесен еще в 2013 году. Участки под стройки согласовало управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Источник: ЕАН

Речь идет об участке, на котором до 2013 года стоял памятник «Дом с элементами русского барокко». Согласно документу, который подписал глава управления Евгений Рябинин, новое здание разрешено построить между домом Безбородова и Покровским пассажем. Тем же документом, как пишет «Уралинформбюро», одобрено строительство 20-метрового здания рядом с католическим приходом св. Анны.

Особняк взяли под охрану в 2001 году, однако из-за документальных перипетий он лишился на пять лет статуса памятника, а затем в 2012 году вновь его обрел. В это время участок взяла в аренду компания «Бикор» для того, чтобы построить там гостиницу. Организация обратилась в суд и оспорила возврат зданию статуса ОКН. Арбитражный суд решение удовлетворил, поэтому, как указано в экспертизе, «Бикор» снес жилой дом.

Позже суд Ленинского района Екатеринбурга пришел к выводу, что снос был правомерным. Также эксперты, проводившие исследование, пришли к выводу, что воссоздание особняка посредством его реставрации является нецелесообразным.

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