На месте снесенного памятника построят здание в Екатеринбурге

Особняк взяли под охрану в 2001 году, однако из-за документальных перипетий он лишился на пять лет статуса памятника, а затем в 2012 году вновь его обрел. В это время участок взяла в аренду компания «Бикор» для того, чтобы построить там гостиницу. Организация обратилась в суд и оспорила возврат зданию статуса ОКН. Арбитражный суд решение удовлетворил, поэтому, как указано в экспертизе, «Бикор» снес жилой дом.