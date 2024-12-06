Омичам объяснили новые цены за детский сад в 2025 году

— освобождаются от родительской платы члены семей граждан, постоянно проживающих на территории города Омска, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также иных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, указанных в Указе губернатора Омской области от 3 августа 2023 года № 181 «Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области»;