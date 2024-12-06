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Омичам объяснили новые цены за детский сад в 2025 году

В пятницу, 6 декабря 2024 года, в пресс-службе мэрии Омска прокомментировали изменения платы за посещение детского сада с 1 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Так, плата в группах детей до 3 лет составит:

— сокращенного дня пребывания (8−10 часов) — 126,76 рубля в день;

— полного дня пребывания (10,5−12 часов) — 160,56 рубля в день;

— круглосуточного пребывания — 169,01 рубля в день.

в группах детей от 3 до 7 лет:

— сокращенного дня пребывания (8−10 часов) — 148,16 рубля в день в день;

— полного дня пребывания (10,5−12 часов) — 187,66 рубля в день;

— круглосуточного пребывания — 197,54 рубля в день.

Для сравнения, размер платы за детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих группы полного дня с режимом пребывания от 10,5 до 12 часов, составит 187,66 рубля. Это на 16,83 рубля больше по сравнению с текущим размером платы.

Как пояснили в городской администрации, плата сохранялась неизменной с 2022 года. Корректировку пришлось внести из-за общего роста цен.

«В течение двух лет размер родительской платы оставался неизменным. С 2022 года рост цен на продукты питания по сравнению с действующими в среднем составил 17% (например, стоимость молока и круп выросла на 12%, фруктов — на 30%, масла сливочного — на 30%, хлеба — на 25% и т. д.)», — пояснила директор департамента образования администрации города Омска Лариса Крючкова.

При этом сохранятся льготы при оплате детского сада для некоторых категорий омичей:

— освобождаются от оплаты родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией;

— освобождаются от родительской платы члены семей граждан, постоянно проживающих на территории города Омска, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также иных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, указанных в Указе губернатора Омской области от 3 августа 2023 года № 181 «Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области»;

— с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, взимается 70% от установленной суммы;

— с родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья в связи с обеспечением бесплатным двухразовым питанием взимается 45% от установленного размера оплаты.