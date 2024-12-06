Доллар резко подешевел на торгах в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге.
Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,98 тенге, составив 71,06 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,82−518,34 тенге, евро — по 540,8−548,44 тенге, рубли — по 5,05−5,19 тенге.
Утром Нацбанк Казахстана установил курс доллара в 524,65 тенге, евро — в 552,19 тенге, рубля — в 5,14 тенге.
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