В Перми хотят построить офисный комплекс на набережной за 185 млн рублей

Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале, проект был рассмотрен и одобрен на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. По мнению мэра, новое здание сможет улучшить деловую инфраструктуру Перми и станет важным элементом набережной.