В Перми хотят построить офисный комплекс на набережной за 185 млн рублей

Комплекс с офисами на набережной Перми хотят построить за 185 миллионов рублей, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу администрации города, административный комплекс хотят возвести на улице Монастырской, 2а. Согласно проекту, оно будет построено перед новым зданием пермской художественной галереи. Инвестором строительства выступит организация «Теплоход “Владимир Маяковский”.
В новом здании также планируют обустроить офисы, ресторан и автомобильную парковку на 90 мест. Проект планируют реализовать в 2024 — 2025 годах.
Как рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале, проект был рассмотрен и одобрен на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. По мнению мэра, новое здание сможет улучшить деловую инфраструктуру Перми и станет важным элементом набережной.
Проект будет рассмотрен краевым Советом по предпринимательству под руководством губернатора Пермского края Махонина.