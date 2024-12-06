Екатеринбуржцы выступили против застройки на Шарташе

Участники обсуждений выразили серьезные опасения, заявив, что застройка негативно скажется на экологии прибрежной зоны и экосистеме озера Шарташ. В своем обращении, подписанном 807 жителями, они подчеркнули, что высокое строительство может оказать вредное воздействие на окружающую среду, пишет «ФедералПресс».
Три земельных участка на Проезжей и Норильской улицах хотят перевести в территориальные зоны, что позволит строить там жилье. По информации из СМИ, инициатором проекта выступает компания «Самолет».
Как рассказала местная жительница, беспокойство горожан касается не только экологических проблем. Они выражают опасения и по поводу возможных заторов на Проезжей улице и около торгово-логистического центра «Уральский». Кроме того, жильцы недовольны близостью нового жилого квартала к радиовышке.
Заместитель директора департамента архитектуры Андрей Чернышов, который подводил итоги обсуждений, сообщил, что мнения и комментарии жителей должны быть тщательно рассмотрены. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать глава города Алексей Орлов.
Как сообщается в проектной документации, жилая площадь в проекте заявлена в 635,2 тыс. кв. м. Новый квартал рассчитан на 21,7 тыс. жильцов. Этажность составит 13−17 этажей.
Ранее городская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга отказала компании «Атомстройкомплекс» в переводе участка земли у озера Шарташ из категории Ж-3 (зона малоэтажной застройки) в Ж-5 (зона многоэтажной застройки). Кроме того, «Атому» запретили строительство мусороперерабатывающего комплекса около озера Шарташ.