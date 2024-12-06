Екатеринбуржцы выступили против застройки на Шарташе

Как рассказала местная жительница, беспокойство горожан касается не только экологических проблем. Они выражают опасения и по поводу возможных заторов на Проезжей улице и около торгово-логистического центра «Уральский». Кроме того, жильцы недовольны близостью нового жилого квартала к радиовышке.