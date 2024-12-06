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В омских пельменях «Сливочные малышки» и «Мусульманские» нашли неожиданные ингредиенты

В омском Управлении Россельхознадзора в пятницу, 6 декабря 2024 года, сообщили о результатах проверки трех омских организаций, занимающихся фасовкой сливочного масла.

Источник: Freepik

По данным управления, в общей сложности там хранилось около 4 тонн масла и 300 кг полуфабрикатов с недействительными документами. В частности, в пробах масла выявили фальсификацию — наличие растительных жиров. А в образцах пельменей у одного из предприятий обнаружились неожиданные ингредиенты. Заявляется о выявлении в продукции ДНК свиньи и сои, хотя в составе такое мясо и соя не указывались.

«Например, в образцах пельменей “Сливочные малышки” и “Мусульманские”, произведенных ИП Дегтяревым, были обнаружены ДНК свиньи и ДНК сои, которые не были заявлены в составе», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в региональном Россельхознадзоре также заявили, что по результатам лабораторных исследований вся продукция была признана некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении и направлена на утилизацию. Организации, откуда изъяли продукцию, привлечены к штрафу на общую сумму в 216 тысяч рублей.