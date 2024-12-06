В омских пельменях «Сливочные малышки» и «Мусульманские» нашли неожиданные ингредиенты

По данным управления, в общей сложности там хранилось около 4 тонн масла и 300 кг полуфабрикатов с недействительными документами. В частности, в пробах масла выявили фальсификацию — наличие растительных жиров. А в образцах пельменей у одного из предприятий обнаружились неожиданные ингредиенты. Заявляется о выявлении в продукции ДНК свиньи и сои, хотя в составе такое мясо и соя не указывались.