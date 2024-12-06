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Сколько стоит гроб в Омске?

Средняя цена поднялись на пять тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Омская область вошла в десятку регионов по России, где сильнее всего выросли цены на гробы.

Такими данными делится сайт Единой межведомственной информационно-статистической системы — ЕМИСС. Если в январе 2022 года средняя стоимость гроба составляла 2 542 рубля, то к октябрю 2024 года значение достигло 7 573 рублей. Таким образом, рост цен составил +197%, или свыше пяти тысяч рублей. При этом стоимость гроба в нашем регионе всё равно меньше, чем в среднем по России — 7 711 рублей (4 437 рублей в январе 2022 года).

При этом прожиточный минимум в 2025 году определён на уровне 22 440 рублей в месяц.