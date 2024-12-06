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Лукашенко высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ

Лукашенко сказал об объединенном рынке газа, нефти и нефтепродуктов Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск рассчитывает на скорейший запуск с Россией объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов, пишет БелТА.

В частности, белорусский президент назвал существенным шагом союзного строительства разработку Договора о формировании объединенного рынка электроэнергии. Но также объяснил, почему в Беларуси рассчитывают на скорейший запуск общего с Россией рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

— Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, — подчеркнул он.

И отметил, что по данным направлениям работа ведется.

Также Александр Лукашенко сказал, что не позволит допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России.

Также президент Беларуси сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве: «Многое предстоит сделать».

Тем временем Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь.