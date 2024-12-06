Лукашенко высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ

В частности, белорусский президент назвал существенным шагом союзного строительства разработку Договора о формировании объединенного рынка электроэнергии. Но также объяснил, почему в Беларуси рассчитывают на скорейший запуск общего с Россией рынка газа, нефти и нефтепродуктов.