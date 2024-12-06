Лукашенко высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск рассчитывает на скорейший запуск с Россией объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов, пишет БелТА.
В частности, белорусский президент назвал существенным шагом союзного строительства разработку Договора о формировании объединенного рынка электроэнергии. Но также объяснил, почему в Беларуси рассчитывают на скорейший запуск общего с Россией рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
— Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, — подчеркнул он.
И отметил, что по данным направлениям работа ведется.
Также Александр Лукашенко сказал, что не позволит допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России.
Также президент Беларуси сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве: «Многое предстоит сделать».
Тем временем Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь.