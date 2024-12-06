Олбани
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге возле Лестеха построят новый жилой квартал на 6,6 тысяч человек

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 декабря, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге возле Лесотехнического университета появится новый жилой квартал на 6,6 тысяч человек в границах переулка Базовый — Сибирский тракт — Яламова. Соответствующий проект появился на сайте городской администрации, его выставили на общественные обсуждения.

Источник: РИА "Новости"

Под застройку пойдет участок площадью 16,7 гектаров, где будет возведено два десятка домов высотой от 9 до 32 этажей. Также в микрорайоне построят детсад и школу на одну тысячу мест, пишет Е1.

Квартал будет связан дорогами с переулком Базовым и Сибирским трактом. Там обустроят светофоры и запустят движение автобусов. Планируется, что микрорайон построят к 2030 году.

УралПолитRu ранее сообщал, что в Екатеринбурге утвердили новую площадку комплексного развития территорий в Верх-Исетском районе. Общая площадь жилой застройки составит 13,3 тысячи квадратных метров.

недвижимость