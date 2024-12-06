В Екатеринбурге возле Лестеха построят новый жилой квартал на 6,6 тысяч человек

Под застройку пойдет участок площадью 16,7 гектаров, где будет возведено два десятка домов высотой от 9 до 32 этажей. Также в микрорайоне построят детсад и школу на одну тысячу мест, пишет Е1.
Квартал будет связан дорогами с переулком Базовым и Сибирским трактом. Там обустроят светофоры и запустят движение автобусов. Планируется, что микрорайон построят к 2030 году.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Екатеринбурге утвердили новую площадку комплексного развития территорий в Верх-Исетском районе. Общая площадь жилой застройки составит 13,3 тысячи квадратных метров.