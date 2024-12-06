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Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией

СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. Партия абхазских мандаринов весом 9 тонн не прошла карантинную инспекцию на границе Абхазии и России, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности.

«В партии цитрусовых весом 9 тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. Какие-то партии пропускают, какие-то нет», — сказал он.

Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.

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