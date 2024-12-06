Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией

Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности.