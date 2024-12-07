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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 7 декабря

Нацбанк Беларуси озвучил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 7 декабря, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке обнародовали курсы валют на 7 декабря 2024 года, субботу. В итоге на выходных в Беларуси курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 7 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4795 белорусского рубля, 1 евро — 3,6630 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3467 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями валют, действовавшими в пятницу, 6 декабря, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.

Тем временем Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь.