Кабмин выделил 61,5 млн рублей на возмещение трат жителей Курской области

Правительство Российской Федерации приняло решение выделить более 61 миллиона рублей МЧС России из резервного фонда для возмещения расходов бюджета Курской области на питание и проживание граждан, вынужденно покинувших свои дома.
Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
По данным документа, в 2024 году выделяемые средства пойдут на возмещение расходов на размещение и питание граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины или на территориях субъектов Российской Федерации, где введены повышенные уровни реагирования. Эти граждане находятся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области.
Финансирование будет осуществляться по ставкам: до 913 рублей на человека в сутки на проживание и 415 рублей на питание. МЧС России должно будет отчитаться о расходах данных средств до 1 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что правительство России направит 14 миллиардов рублей на поддержку пострадавших жителей Курской области для покупки и строительства жилья. В Белгородской области на те же цели выделят 3,5 миллиарда рублей.