Кабмин выделил 61,5 млн рублей на возмещение трат жителей Курской области

По данным документа, в 2024 году выделяемые средства пойдут на возмещение расходов на размещение и питание граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины или на территориях субъектов Российской Федерации, где введены повышенные уровни реагирования. Эти граждане находятся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области.