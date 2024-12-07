Олбани
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин выделил 61,5 млн рублей на возмещение трат жителей Курской области

МЧС России должно будет отчитаться о расходах данных средств до 1 марта 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Российской Федерации приняло решение выделить более 61 миллиона рублей МЧС России из резервного фонда для возмещения расходов бюджета Курской области на питание и проживание граждан, вынужденно покинувших свои дома.

Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

По данным документа, в 2024 году выделяемые средства пойдут на возмещение расходов на размещение и питание граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины или на территориях субъектов Российской Федерации, где введены повышенные уровни реагирования. Эти граждане находятся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области.

Финансирование будет осуществляться по ставкам: до 913 рублей на человека в сутки на проживание и 415 рублей на питание. МЧС России должно будет отчитаться о расходах данных средств до 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 14 миллиардов рублей на поддержку пострадавших жителей Курской области для покупки и строительства жилья. В Белгородской области на те же цели выделят 3,5 миллиарда рублей.