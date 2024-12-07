Программа предоставления жилья для детей-сирот изменилась во Владивостоке

«На предоставленную сумму — это около 6,2 миллиона рублей — я видела много однокомнатных квартир. Но многие продавцы завышают стоимость, особенно в очень востребованных районах. Поэтому ничего хорошего не было в том районе, где я изначально хотела покупать жильё. А в районе Тихой я спокойно увидела две квартиры — одна трёхкомнатная, одна двухкомнатная. Трёхкомнатная была без ремонта и была площадью более 60 квадратных метров. Но мне не понравилось, что она на втором этаже, и сам её вид. А на улице Волкова нашлась шикарная квартира — 53 квадрата, двухкомнатная, прям вообще идеально. Я добавила всего лишь 100 тысяч рублей агенту и 100 тысяч доплатила за саму стоимость. То есть квартира мне вышла около 6,3 миллиона рублей», — поделилась Оксана Егорова.