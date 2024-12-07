Программа предоставления жилья для детей-сирот изменилась во Владивостоке

Специалист рассказал, что с 2019 года благодаря принятию соответствующего закона Приморского края, полномочия по обеспечению жильём детей-сирот были переданы на уровень муниципалитетов. Поэтому во Владивостоке на протяжении 5 лет выполняют эти задачи. Однако в текущем году программа претерпела существенные изменения, благодаря которым у получателей социальной услуги появилось больше возможностей для выбора жилья своей мечты.
Речь идёт о предоставлении денежной выплаты, а не непосредственно самой квартиры. Дети-сироты таким образом могут самостоятельно подбирать наиболее подходящие для себя варианты, опираясь на предпочтительный район города (или населённый пункт Приморского края), а также размер собственных накоплений.
Оксана Егорова успела оценить обновлённый механизм предоставления социальной выплаты.
«На предоставленную сумму — это около 6,2 миллиона рублей — я видела много однокомнатных квартир. Но многие продавцы завышают стоимость, особенно в очень востребованных районах. Поэтому ничего хорошего не было в том районе, где я изначально хотела покупать жильё. А в районе Тихой я спокойно увидела две квартиры — одна трёхкомнатная, одна двухкомнатная. Трёхкомнатная была без ремонта и была площадью более 60 квадратных метров. Но мне не понравилось, что она на втором этаже, и сам её вид. А на улице Волкова нашлась шикарная квартира — 53 квадрата, двухкомнатная, прям вообще идеально. Я добавила всего лишь 100 тысяч рублей агенту и 100 тысяч доплатила за саму стоимость. То есть квартира мне вышла около 6,3 миллиона рублей», — поделилась Оксана Егорова.
Девушка живёт с мужем и растит дочь, а с приобретением собственного «гнёздышка» семья задумалась об очередном прибавлении.
Получателем социальной выплаты может стать ребёнок-сирота, достигший возраста 23 лет. Андрей Цуренко отмечает, что перечень документов для того, чтобы ребёнок-сирота смог встать в очередь за получением такой социальной поддержки, минимален.
«Сирота, достигшая 23-летнего возраста, включённая в список, предоставив справки об отсутствии судимости, об отсутствии наркотических зависимостей, о наличии трудовой деятельности либо постоянного дохода, получает социальную выплату, на которую приобретает жильё. Приём документов начался с июля этого года. Документы принимает управление опеки администрации Владивостока. Мэрия рассматривает документы и выносит решение о предоставлении выплаты. На текущий момент уже более 40 детей-сирот получили социальную выплату, и практически каждый второй уже успел приобрести жильё, в том числе 5 участников СВО», — подчеркнул Андрей Цуренко.
К слову, участники СВО могут получить социальную выплату по этой программе в приоритетном порядке, при этом им не нужно будет дожидаться достижения 23 лет, добавляет специалист администрации Владивостока.
«При обеспечении жильём детей-сирот муниципалитет полностью процесс контролирует. Мы внимательно рассматриваем, что за жилое помещение они выбрали, пригодно ли оно для проживания, где оно расположено. В случае, если мы видим какие-то риски, мы проводим с сиротами профилактическую беседу, что, возможно, например, не стоит приобретать жильё в столь в отдалённом месте, с плохой транспортной доступностью. Стараемся рекомендовать, если нужно, даже помогать найти подходящее жильё, чтобы никаких проблем после их обеспечения не возникало», — подчеркнул Андрей Цуренко.
Специалист добавляет, что дети-сироты вправе выбрать — получить выплату или дождаться предоставления квартиры. Например, совсем скоро завершится строительство нескольких домов в районе ул. Русская, 57, где часть квартир будет распределена между детьми-сиротами. Тем не менее, механизм предоставления выплаты позволяет получателю самостоятельно выбирать подходящее для него жилое помещение, исходя из наличия собственных накоплений и учитывая другие факторы, важные для конкретного получателя.