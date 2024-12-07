Приморский край лидирует в строительстве сельского жилья в ДФО

Дальний Восток лидирует по темпам сельской застройки. Как сообщает РБК Приморье со ссылкой на данные Восточного центра государственного планирования, за первые 9 месяцев этого года в сельских районах макрорегиона было построено 258 тыс. кв. м жилья, что составляет 36% от всего объема жилого фонда, возведенного на Дальнем Востоке.
Наибольшую долю в строительстве составляют дома Приморского края (23% общей площади), а также Республики Бурятия и Саха (Якутия) (18 и 17% соответственно), Забайкальский край (13%) и Амурская область (12%). Объем строительства в сельской местности ДФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27%. Это ставит Дальний Восток на первое место среди всех федеральных округов по темпам роста сельской застройки.
Рост строительства на селе поддерживается благодаря реализации таких государственных программ, как «Комплексное развитие сельских территорий», «Дальневосточная и Арктическая ипотека», а также программы «Дальневосточный гектар», в рамках которой строительство жилья является самым популярным способом использования выделенных земель (51% всех участков по программе).
Основной вклад в развитие сельской застройки вносят сами жители. На долю компаний и организаций приходится лишь 11% от общего объема введенных площадей в сельской местности.