Приморский край лидирует в строительстве сельского жилья в ДФО

Наибольшую долю в строительстве составляют дома Приморского края (23% общей площади), а также Республики Бурятия и Саха (Якутия) (18 и 17% соответственно), Забайкальский край (13%) и Амурская область (12%). Объем строительства в сельской местности ДФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27%. Это ставит Дальний Восток на первое место среди всех федеральных округов по темпам роста сельской застройки.