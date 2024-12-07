Курсы валют на 7−9 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу и завершают неделю в минусе, поскольку ОПЕК+ не сумела успокоить инвесторов по поводу избытка топлива на мировом рынке, пишет Интерфакс. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:34 аст дешевеют на 1,19 доллара (1,65%) и торгуются на уровне 70,90 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на 1,24 доллара (1,82%), до 67,06 доллара за баррель. С начала недели обе марки подешевели примерно на 1%.