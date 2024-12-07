Курсы валют на 7−9 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу и завершают неделю в минусе, поскольку ОПЕК+ не сумела успокоить инвесторов по поводу избытка топлива на мировом рынке, пишет Интерфакс. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:34 аст дешевеют на 1,19 доллара (1,65%) и торгуются на уровне 70,90 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на 1,24 доллара (1,82%), до 67,06 доллара за баррель. С начала недели обе марки подешевели примерно на 1%.
Металлы: по данным на 20:54 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex прибавила 9,89 доллара, или 0,45%, до 2 657,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,04%, до 31,55 доллара за унцию. За предыдущую неделю золото подешевело на 1,6%, с понедельника же стоимость драгоценного металла опустилась ещё примерно на 0,9%, пишет 1prime.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:36 аст bitcoin торговался по 99 546,22 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,56%, а ее капитализация составила 1,97 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 4 022,74 доллара, повысившись в цене на 2,94%. Капитализация этой криптовалюты составила 484,90 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,65трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
- 1 азербайджанский манат 303,63 тенге.
- 10 армянский драм 12,95 тенге.
- 1 белорусский рубль 157,57 тенге.
- 1 бразильский реал 85,61 тенге.
- 10 венгерских форинтов 13,15 тенге.
- 1 гонконгский доллар 66,16 тенге.
- 1 грузинский лари 188,52 тенге.
- 1 датская крона 73,03 тенге.
- 1 дирхам ОАЭ 140,14 тенге.
- 1 доллар США 514,65 тенге.
- 1 евро 544,60 тенге.
- 1 индийская рупия 6,08 тенге.
- 1000 иранский риал 12,30 тенге.
- 1 канадский доллар 366,59 тенге.
- 1 китайский юань 70,84 тенге.
- 1 кувейтский динар 1675,13 тенге.
- 1 кыргызский сом 6,02 тенге.
- 1 малазийский ринггит 116,52 тенге.
- 1 мексиканский песо 25,45 тенге.
- 1 молдавский лей 28,23 тенге.
- 1 норвежская крона 46,47 тенге.
- 1 польский злотый 127,55 тенге.
- 1 риял Саудовской Аравии 137 тенге.
- 1 российский рубль 5,17 тенге.
- 1 СДР 677,13 тенге.
- 1 сингапурский доллар 384,12 тенге.
- 1 таджикский сомони 47,43 тенге.
- 1 тайский бат 15,12 тенге.
- 1 турецкая лира 14,79 тенге.
- 100 узбекских сумов 4,01 тенге.
- 1 украинская гривна 12,42 тенге.
- 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 656,69 тенге.
- 1 чешская крона 21,70 тенге.
- 1 шведская крона 47,33 тенге.
- 1 швейцарский франк 586,50 тенге.
- 1 южноафриканский ранд 28,54 тенге.
- 100 южнокорейских вон 36,20 тенге.
- 1 японская иена 3,42 тенге.