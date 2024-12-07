«В Китае есть клиент для каждого»: предпринимателям рассказали о правилах торговли с Поднебесной

Хабаровские предприниматели узнали, как выйти на рынок Китая. Бесплатный мастер-класс провел краевой Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Эксперты поделились практическими советами и рассказали о торговых связях региона с Поднебесной. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«При общении с китайскими партнерами важно учитывать их культурные особенности и видеть в собеседнике друга. Такой подход облегчает обсуждение условий сотрудничества и выстраивание успешных деловых отношений», — рассказал директор по внешнеэкономической деятельности Дальневосточной ассоциации предприятий пищевой промышленности Игорь Мажаров.
Директор Российского торгового дома в Китае Антон Калинин рассказал, что при выходе на китайский рынок важно заранее заняться оформлением разрешительных документов и регистрацией в необходимых системах, так как это требует времени. Он отметил, что Китай — это огромный рынок с потенциальными клиентами для каждого, но успешная работа здесь возможна только при должной подготовке.
«Наша компания занимается производством мороженого и стала первой в России, кто начал экспортировать его в Китай еще в 2012 году. Мы продолжаем активно развивать это направление. За время пандемии мы заметили изменения в менталитете китайских партнеров: они стали меньше ориентироваться на индивидуализм, больше действовать коллективно, тщательно взвешивая “плюсы” и “минусы”. Участие в мероприятии оказалось полезным — удалось глубже понять культурные особенности, обсудить вопросы международных платежей, работу торгового дома в Китае и меры поддержки предпринимателей», — рассказал основатель компании по производству мороженого «Зайца» Илья Амирханов.
На мастер-классе участникам напомнили о возможностях краевого Центра поддержки экспорта. Центр помогает искать зарубежных партнеров, организует бизнес-миссии, участие в международных выставках, а также софинансирует сертификацию и транспортировку продукции. В 2024 году услугами Центра уже воспользовались 320 компаний из Хабаровского края.
«Сегодня на практических примерах мы подробно рассмотрели основные моменты, которые важно учитывать при экспорте в Китай и его подготовке. Обсудили возможные сложности, меры государственной поддержки, нюансы валютных операций и влияние китайской культуры на деловые отношения с этой страной», — рассказала директор АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» Анна Тимячева.