«В Китае есть клиент для каждого»: предпринимателям рассказали о правилах торговли с Поднебесной

«Наша компания занимается производством мороженого и стала первой в России, кто начал экспортировать его в Китай еще в 2012 году. Мы продолжаем активно развивать это направление. За время пандемии мы заметили изменения в менталитете китайских партнеров: они стали меньше ориентироваться на индивидуализм, больше действовать коллективно, тщательно взвешивая “плюсы” и “минусы”. Участие в мероприятии оказалось полезным — удалось глубже понять культурные особенности, обсудить вопросы международных платежей, работу торгового дома в Китае и меры поддержки предпринимателей», — рассказал основатель компании по производству мороженого «Зайца» Илья Амирханов.