Регулировать или оставить выбор за потребителем? Дискуссия о маркетплейсах в Узбекистане

Покупатели выступают за сохранение права выбора и низкие цены, которые предлагают иностранные площадки. Они не понимают, почему их хотят ограничить в покупке товаров. В то же время местные бизнесмены и экономисты недовольны тем, что зарубежные компании, по их мнению, работают в привилегированных условиях — не платят налоги и не регистрируются в Узбекистане. Это, по их словам, создает неравные условия для конкуренции.
Два лагеря: потребители против бизнесменов
Позиция предпринимателей понятна. Они утверждают, что иностранные компании должны работать на тех же условиях, что и местные: регистрироваться, платить налоги, соблюдать законодательство. Более того, некоторые предлагают радикальные меры, например, запретить узбекистанцам оплачивать товары за рубежом, пока компании вроде Temu, Amazon или AliExpress не откроют свои представительства в стране.
Бизнесмены также указывают на отсутствие гарантий для потребителей при покупках на зарубежных маркетплейсах. Например, товары, заказанные через такие платформы, не всегда соответствуют заявленному качеству, а возврат часто невозможен. В отличие от этого местные продавцы обязаны принимать товар обратно и отвечать за его качество согласно законодательству.
«Мне кажется, что совершенно неверно, что одни предприниматели платят налоги, а иностранцы — нет. Собственно, поэтому у них и дешевле. Как и в случае с “Яндексом”, наша экономика только выиграет, если всех поставить в равные условия. Ведь мы теряем сотни тысяч или миллионы долларов налогов, обогащая Китай. Если наши будут экспортировать туда, им там таких условий не дадут. Нужно, чтобы Temu, Pindoduo и все, кто работает на нашем рынке, открывали здесь юрлица, регистрировались и платили налоги. Нужно придумать одинаковые правила игры».
«К сожалению, сейчас возникла недобросовестная конкуренция. Некоторые зарубежные маркетплейсы, не платя налоги и не неся ответственности, создают конкуренцию местным производителям и предпринимателям. В товарах, заказанных на зарубежных маркетплейсах, могут обнаружиться недостатки. Официально зарегистрированные и платящие налоги продавцы отвечают за качество и принимают товар обратно в соответствии с законодательством Узбекистана. Если взять Temu, то там потребители делают заказ, и вернуть его нельзя. А наши товары потребители могут вернуть», — сказал председатель Ассоциации селлеров Узбекистана Тимур Рашидов.
Право на выбор — или его отсутствие?
Однако потребители, в свою очередь, задаются вопросом: почему их хотят лишить одного права под предлогом защиты другого?
Каждый гражданин Узбекистана имеет законное право беспошлинно получать товары из-за рубежа на сумму до 1000 долларов в квартал через международные курьерские службы. Это право позволяет покупать товары, исходя из собственных предпочтений и потребностей.
Но сейчас потребителям предлагают новое правило: если маркетплейс не зарегистрирован в Узбекистане, покупки через него могут быть запрещены. Обоснование звучит так: «Те, кто официально завозят товар, проверяют его качество. А если покупаете сами — никто не проверяет».
На деле это выглядит как попытка ограничить доступ к иностранным площадкам под предлогом защиты потребителя. Но разве не потребитель сам должен решать, где ему покупать и что считать качественным?
Эта ситуация сильно напоминает недавние жалобы автопроизводителей, которые добивались запрета на ввоз китайских автомобилей через серых дилеров. Тогда их аргументы тоже сводились к заботе о потребителях. Однако за красивыми словами часто скрывается банальное желание защитить собственные интересы.
«На самом деле эти предложения ничем не отличаются от предложения и последующих действий по усложнению процедуры ввоза электромобилей, привет тестам на электромагнитную совместимость. Само собой, если человек занимается таким образом незаконным бизнесом — то флаг вам в руки, существует много способов его поймать, но я пока вижу это как еще один способ ограничить импорт, в части покупок физических лиц на международных платформах».
Официальная позиция властей
Национальное агентство перспективных проектов в ответ на развернувшиеся дискуссии заявило, что властями уже подготовлен проект нормативно-правового акта, направленный на «дальнейшее совершенствование системы регулирования электронной коммерции». Проект передан на утверждение, и его последствия для потребителей пока неясны.
Но главный вопрос остается: что важнее — право на выбор или защита местного бизнеса? Ограничения всегда бьют по конечному потребителю, а равная конкуренция — это не запреты, а создание условий, в которых выигрывают и бизнес, и покупатели.