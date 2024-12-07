Регулировать или оставить выбор за потребителем? Дискуссия о маркетплейсах в Узбекистане

«Мне кажется, что совершенно неверно, что одни предприниматели платят налоги, а иностранцы — нет. Собственно, поэтому у них и дешевле. Как и в случае с “Яндексом”, наша экономика только выиграет, если всех поставить в равные условия. Ведь мы теряем сотни тысяч или миллионы долларов налогов, обогащая Китай. Если наши будут экспортировать туда, им там таких условий не дадут. Нужно, чтобы Temu, Pindoduo и все, кто работает на нашем рынке, открывали здесь юрлица, регистрировались и платили налоги. Нужно придумать одинаковые правила игры».