Метод укладки асфальта на межмуниципальной дороге в Приморье озадачил прокуратуру

В прошлом месяце руководитель КГКУ «Примавтодор» Дмитрий Мартынюк прокомментировал дорожные работы, проводимые в холодное время года. По словам главы предприятия, стандарты допускают укладку асфальта при заморозках. Он сослался на ГОСТ, утверждённый в 2020 году. Документ гласит, что допускается укладывать асфальтобетонную смесь в слабый снег, мелкий дождь и при отрицательной температуре до −10 градусов. Но подрядчик, планирующий работать в таких погодных условиях, обязан разработать и утвердить технологический регламент и рецепт на асфальтобетонную смесь с применением специальных энергосберегающих добавок, позволяющих работать с этой смесью при пониженных температурах, сохраняя ее физико-механические свойства. При транспортировке смеси надо использовать автосамосвалы, кузова которых оснащены подогревом и в обязательном порядке накрыты пологами.