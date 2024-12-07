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Метод укладки асфальта на межмуниципальной дороге в Приморье озадачил прокуратуру

Заместитель прокурора Приморского края Андрей Трегубов, возвращаясь из дальнегорской командировки, был вынужден остановиться в Михайловском округе, чтобы проверить работу дорожников, укладывавших асфальт на участке трассы Осиновка — Рудная Пристань, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.

Источник: ДЕЙТА

Представителя прокуратуры крайне озадачил тот факт, что работы по укладке асфальта на участке с четвёртого по шестой километр межмуниципальной автодороги проводились при температуре −9 °C. Для организации надзорного сопровождения работ на место был вызван районный прокурор, дело остаётся на личном контроле Андрея Трегубова.

Ведомство обеспечит проведение исследования используемых материалов на предмет возможности их эксплуатации в условиях отрицательных температур.

В прошлом месяце руководитель КГКУ «Примавтодор» Дмитрий Мартынюк прокомментировал дорожные работы, проводимые в холодное время года. По словам главы предприятия, стандарты допускают укладку асфальта при заморозках. Он сослался на ГОСТ, утверждённый в 2020 году. Документ гласит, что допускается укладывать асфальтобетонную смесь в слабый снег, мелкий дождь и при отрицательной температуре до −10 градусов. Но подрядчик, планирующий работать в таких погодных условиях, обязан разработать и утвердить технологический регламент и рецепт на асфальтобетонную смесь с применением специальных энергосберегающих добавок, позволяющих работать с этой смесью при пониженных температурах, сохраняя ее физико-механические свойства. При транспортировке смеси надо использовать автосамосвалы, кузова которых оснащены подогревом и в обязательном порядке накрыты пологами.

Так что подозрения заместителя краевого прокурора, вероятно, не оправдаются, но это покажет предстоящая экспертиза.

Прокуратура